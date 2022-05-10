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Байден предположил, что у Путина нет плана по выходу из ситуации вокруг Украины

Байден предположил, что у Путина нет плана по выходу из ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность тем, что у российского лидера Владимира Путина, возможно, нет плана по выходу из украинского кризиса, передает Reuters.

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