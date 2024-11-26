В ЯНАО цены на бензин до конца года вырастут на 7%

До конца года бензин на ямальских заправках подорожает на 5–7%. Рост цен связан с затратами на логистику и увеличением спроса из-за холодов, объяснила доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Светлана Сазанова.
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