Андрей Пинчук Власть всё больше боится бессмысленного и беспощадного русского бунта. И как это ни парадоксально, но делает всё больше шагов, чтобы именно это и произошло.
Глупость или предательство власти? Неудобные вопросы, которые могут разбудить русский бунт
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Андрей Павлов
"...нервная реакция власти следует именно на такие русские митинги...". Правильно. Власти этим озаботились еще в начале нулевых, запретив законодательно несогласованные с нею, любимой, митинги. Прямо напрашивается аналогия: "Барин, дозволь сход собрать. - Это зачем? - Да вот хотим тебе претензии высказать - Еще чего удумали! - Ну извини, барин." Не боятся они бессмысленного и беспощадного бунта, на это они и создали в то же время росгвардию. А боятся они как раз русской организованности. И попытки организоваться будут пресекаться в зародыше (вон вегетарианскую "Русскую общину" ФСБ при организации проверяла на экстремизм(!); диаспоры не проверяла). Они историю еще в СССР учили, и прекрасно знают, что из искры может возгореться пламя. А оно им надо? Поэтому искры надо гасить. А диаспоры им близки - схожие интересы. И поскольку почти все они временщики, то их интересует только "здесь и сейчас", и пока над ними не каплет, значит все в порядке. У нас не начало ХХ века, когда "искру" можно было "зажечь" на маевке. Сейчас организоваться можно только через Сеть, и прикрыть это можно мгновенно (экстремизьм!!!). Так что вполне допускаю, что власти все-таки перепилят сук, на котором сидят, к сожалению, вместе с Россией.
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14 час.
Александр Т
Не мы сами себе а упыри во власти. Которым выгодно что бы народ не на их делишки внимание обращал а бился с черножопыми специалистами. Пока оно под шумок разворовывает Россию.
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12 час.
Александр Т
Хана нам придёт не от черножопых а от наших слуг народа у государевой кормушки. Почему они до сих пор нормальный закон об оружии не приняли? Чуют упыри что начнет народ их за делишки пакостные отстреливать как собак.
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12 час.
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