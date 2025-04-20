Глупость или предательство власти? Неудобные вопросы, которые могут разбудить русский бунт

Андрей Павлов

"...нервная реакция власти следует именно на такие русские митинги...". Правильно. Власти этим озаботились еще в начале нулевых, запретив законодательно несогласованные с нею, любимой, митинги. Прямо напрашивается аналогия: "Барин, дозволь сход собрать. - Это зачем? - Да вот хотим тебе претензии высказать - Еще чего удумали! - Ну извини, барин." Не боятся они бессмысленного и беспощадного бунта, на это они и создали в то же время росгвардию. А боятся они как раз русской организованности. И попытки организоваться будут пресекаться в зародыше (вон вегетарианскую "Русскую общину" ФСБ при организации проверяла на экстремизм(!); диаспоры не проверяла). Они историю еще в СССР учили, и прекрасно знают, что из искры может возгореться пламя. А оно им надо? Поэтому искры надо гасить. А диаспоры им близки - схожие интересы. И поскольку почти все они временщики, то их интересует только "здесь и сейчас", и пока над ними не каплет, значит все в порядке. У нас не начало ХХ века, когда "искру" можно было "зажечь" на маевке. Сейчас организоваться можно только через Сеть, и прикрыть это можно мгновенно (экстремизьм!!!). Так что вполне допускаю, что власти все-таки перепилят сук, на котором сидят, к сожалению, вместе с Россией.