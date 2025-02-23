Маленький позолоченный пластмассовый ключик

Когда речь заходит об Ирано-Иракской войне 1980-1988 годов, каждый автор считает своим долгом упомянуть историю о маленьких пластмассовых ключиках, которые массово раздавались детям перед их отправкой на фронт.
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