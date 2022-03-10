Бензема делит 1-е место по голам (411) среди французов. Он догнал Анри

Карим Бензема вышел на первое место по голам среди французов. Форвард «Реала» сделал хет-трик в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:1).

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