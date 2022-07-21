В Казани 6 многоквартирных домов признали аварийными

С просьбой признать дома аварийными выступили собственники жилых помещений. Во всех случаях решение приняли на основе заключения городской межведомственной комиссии по признанию помещения непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.
С просьбой признать дома аварийными выступили собственники жилых помещений. Во всех случаях решение приняли на основе заключения городской межведомственной комиссии по признанию помещения непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.
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