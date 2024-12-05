Все круче и круче

А в чем Федоров не прав? Мигранты вывозят, как правило, деньги, с которых не оплачены налоги. А доллары зарабатываются за те ресурсы, с которых должны жить наши пра-пра-правнуки!!

Геннадий Бережнов

Миллионы мигрантов в России выводят средства из нашей экономики не внося в неё вклад. Опустошают бюджет льготными выплатами разного характера. Правительство не может дать статистику сколько их работает на производствах, сколько нелегалов в России и сколько вообще не работают! Позор!