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Все круче и круче

Все круче и круче

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев обвинил мигрантов в росте курса доллара Миллионы мигрантов в России выводят заработанные средства из нашей экономики, пересылая их к себе на родину.

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Комментарии
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Игорь Василевский
А в чем Федоров не прав? Мигранты вывозят, как правило, деньги, с которых не оплачены налоги. А доллары зарабатываются за те ресурсы, с которых должны жить наши пра-пра-правнуки!!
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19 час.
Геннадий Бережнов
Миллионы мигрантов в России выводят средства из нашей экономики не внося в неё вклад. Опустошают бюджет льготными выплатами разного характера. Правительство не может дать статистику сколько их работает на производствах, сколько нелегалов в России и сколько вообще не работают! Позор!
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14 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Эта власть не народная...
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9 час.

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