Головокружительные цены на топливо на Кубе. Решение властей

Кубинское правительство объявило о бессрочной отсрочке примерно 500-процентного повышения цен на топливо, которое должно было вступить в силу сегодня, сославшись на инцидент кибербезопасности в компьютерных системах.
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