Непал: последствия трагедии

По сводкам местных властей, в результате наводнения в Непале погибли не менее 750 человек, свыше трех тысяч числятся пропавшими без вести.
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