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Стефанишина: Украина готова обсуждать размещение иностранных войск

Стефанишина: Украина готова обсуждать размещение иностранных войск

Украина готова обсуждать размещение иностранных войск на своей территории. Соответствующее заявление сделала заместитель руководителя правительства бывшей советской республики Ольга Стефанишина, информирует РИА Новости.

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