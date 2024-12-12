Стефанишина: Украина готова обсуждать размещение иностранных войск

Украина готова обсуждать размещение иностранных войск на своей территории. Соответствующее заявление сделала заместитель руководителя правительства бывшей советской республики Ольга Стефанишина, информирует РИА Новости.
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