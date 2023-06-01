Федеральное агентство новостей №1

7 151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Быкова
    Бездарные временные политики хотят "убрать" вечного и гениального Пушкина. Глупцы. Он в наших серцах, головах и душах...Западная система ...
  • Михаил Васильев
    А можно про стаю на Охотном ряду?Депутат ГД Сергей...
  • Александр Николаевич
    ВОТ клоун! Названивал Путину. Кремль отвечал- Президент ЗАНЯТ! Спустя время говорит - переговоры с Путиным отвергаю...!?Президент Франции...

Канада введет санкции против «российских олигархов» из-за якобы вмешательства в дела Молдавии

Канада введет санкции против «российских олигархов» из-за якобы вмешательства в дела Молдавии

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила о том, что Оттава введет санкции против «российских олигархов» из-за якобы попыток вмешательства в дела Молдавии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх