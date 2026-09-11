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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глушенков, Кривцов, Жубал и Овсянников – лучшие в РПЛ на своих позициях по индексу ГОЛа

Максим Глушенков из « Зенита » признан лучшим нападающим Альфа-Банк РПЛ в июле и августе по Индексу ГОЛа (7,8) – награды, которая вручается игрокам лиги по средней оценке за месяц.

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