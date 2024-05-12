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Царьград

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Дугин о назначении Белоусова: "Это грандиозное решение меняет принципиально всё"

Дугин о назначении Белоусова: "Это грандиозное решение меняет принципиально всё"

В беседе с Царьградом философ Александр Дугин объяснил свою радость в связи с назначением Андрея Белоусова на должность министра обороны России.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Из всех кадровых решений  Путина это самое важное и самое верное.
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14 час.
Светлана Петрова
после женщин-генералов экономист все же надежнее
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10 час.
Валентина Литвяк
Генералки пойдут с  Шойгу в СБ?
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1 час.

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