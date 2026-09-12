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Пятый канал

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Дмитриев назвал Трампа недостающим участником саммита БРИКС

Дмитриев назвал Трампа недостающим участником саммита БРИКС

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что на саммите БРИКС в Нью-Дели лидерам стран объединения не хватает только одного участника — американского президента Дональда Трампа.

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