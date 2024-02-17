«Душевно привлекательная»

Очень пожилая, тоненькая старушка, по которой, несмотря на ее весьма преклонные годы, было хорошо видно, что когда-то она была замечательной красавицей, рассказывала слабым, но приятным голосом о давно минувших днях: - Более привлекательного человека и более милого и интересного собеседника я никогда не встречала.