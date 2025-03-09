На покупку элитного жилья в Москве за зиму потратили 80 млрд рублей

По итогам зимних месяцев в Москве установлен абсолютный рекорд совокупного бюджета, который покупатели вложили в первичный рынок элитного жилья — показатель составил порядка 80 млрд рублей, тогда как годом ранее данный показатель составлял 51 млрд рублей, а в позапрошлом году ― всего 13 млрд рублей.