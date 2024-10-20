— А кто такая эта мадемуазель де Зие? И кому она служит? — спросила Анжелика. — О, я вас умоляю, маркиза! Таких, как эта де Зие, полно при дворе, и все кому-нибудь служат, — раздраженно ответил Баркароль.
Грязноротые
Комментарии
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Н
Наталия
Ой, как верно!!!
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6 час.
Анфиса Иванова
А ещё бы назвал нам парочку имен из каждой фракции - особенно из первых трех! Боится автор?!
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5 час.
Валерий Каулин
Тут своего д..ма девать некуда, хоть пароходами, и отнюдь не философскими, вывози! Нам только хохляцкого не хватало!
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4 час.
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