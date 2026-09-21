Услуги автосервисов подражают в России на 20% в 2026 году

Директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова в беседе с «Газетой.Ru» сообщила, что по итогам 2026 года средний чек на ремонт и обслуживание автомобилей может увеличиться на 15−20%.
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