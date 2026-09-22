WSJ: Си Цзиньпин видит в Трампе возможность убедить Тайвань отказаться от борьбы

Председатель КНР Си Цзиньпин якобы рассматривает президента США Дональда Трампа как «редкую возможность» убедить жителей Тайваня отказаться от сопротивления континентальному Китаю.
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