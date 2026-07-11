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Потерял шоу всей жизни и пережил три развода: как Алексей Лысенков нашёл личное счастье под 60 лет

Потерял шоу всей жизни и пережил три развода: как Алексей Лысенков нашёл личное счастье под 60 лет

Имя Алексея Лысенкова у многих ассоциируется с воскресными утрами и программой «Сам себе режиссёр», которую он вел почти тридцать лет.

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