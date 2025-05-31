Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

207 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Пару месяцев назад уже были новые бумажки по 100 рублей. Зачем опять менять?ЦБ планирует обно...
  • Александр Корякин
    Столетиями не было дефицита, и вот опять."Дефицит семян и ...
  • Вик Норд
    Мне таки кажется,что эти персонажи обречены на уничтожение,вся их жизнь,деятельность офлажкована,и живы они,каждый,и ...Небензя заявил о ...

На Алтае возбудили уголовное дело после того, как мужчина попытался изнасиловать девочку

На Алтае возбудили уголовное дело после того, как мужчина попытался изнасиловать девочку

Утихомирить злоумышленника удалось только после применения табельного оружия В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который в селе Сунгай Кытмановскго района попытался изнасиловать девочку и сопротивлялся при задержании полицейским, рассказали amic.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх