На Алтае возбудили уголовное дело после того, как мужчина попытался изнасиловать девочку

Утихомирить злоумышленника удалось только после применения табельного оружия В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который в селе Сунгай Кытмановскго района попытался изнасиловать девочку и сопротивлялся при задержании полицейским, рассказали amic.
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