На Алтае возбудили уголовное дело после того, как мужчина попытался изнасиловать девочку

Утихомирить злоумышленника удалось только после применения табельного оружия В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который в селе Сунгай Кытмановскго района попытался изнасиловать девочку и сопротивлялся при задержании полицейским, рассказали amic.