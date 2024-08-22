Врач рассказала о пользе и вреде огурцов

Огурец — один из главных ингредиентов салатов и закусок во многих семьях. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух 22 августа рассказала «Известиям», в каких количествах следует добавлять овощ в рацион, чтобы он приносил больше пользы, и при каких заболеваниях его употребление лучше ограничить.