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ИА Регнум

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Выборы в Бразилии еще не завершены, а студенты уже бунтуют

Выборы в Бразилии еще не завершены, а студенты уже бунтуют

Стоило завершиться первому туру президентских выборов в Бразилии, где победу одержал правый кандидат Флавио Болсонару, как в стране начались массовые демонстрации, главными участниками которых стали студенты.

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