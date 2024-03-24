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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Получение господдержки, вопросы ЖКХ. Мартынюк провел выездной прием граждан в Бобруйске.

Получение господдержки, вопросы ЖКХ. Мартынюк провел выездной прием граждан в Бобруйске.

Леонид Мартынюк. Фото из архива22 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк 22 марта провел выездной прием граждан в администрации Первомайского района Бобруйска.

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