Получение господдержки, вопросы ЖКХ. Мартынюк провел выездной прием граждан в Бобруйске.

Леонид Мартынюк. Фото из архива22 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк 22 марта провел выездной прием граждан в администрации Первомайского района Бобруйска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии