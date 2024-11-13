MIT: анатомия преступлений турецкой разведки

Турецкая внешняя разведка MIT за последний год резко активизировала свои операции за рубежом, включая расширенные контрразведывательные операции, а также действия по сбору разведывательной информации, сообщает на своем сайте британская частная разведывательная компания Grey Dinamics.
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