Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Без удобрений ЕС скорее сдохнет, слава Богу и Еврокомиссии!Евросоюз введет п...
  • Людмила Лепаева
    С головой все нормальноСовет Европы заяв...
  • Boris Borisov
    Давайте пока не будем слушать капиталиста Путина , рекламирующего автомобиль , а потом послушаем людей, народ , котор...Путин высказался ...

Владельцы «М.Видео-Эльдорадо» задумались о продаже сети

Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» может сменить владельца. Об этом пишут «Ведомости». Четыре источника рассказали изданию, что владельцы крупнейшего российского ретейлера электроники и бытовой техники ведут переговоры «с одним из банков».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх