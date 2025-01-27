Владельцы «М.Видео-Эльдорадо» задумались о продаже сети

Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» может сменить владельца. Об этом пишут «Ведомости». Четыре источника рассказали изданию, что владельцы крупнейшего российского ретейлера электроники и бытовой техники ведут переговоры «с одним из банков».
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