Российские туристы в 2024 году чаще выбирают «сонный и охлаждающий туризм»

На фоне ограничений из-за пандемии интерес к новым видам туризма не пропал. Туристические эксперты рассказали о необычных трендах у россиян, которые становятся популярными в 2024 году, об этом информирует «Московский комсомолец» со ссылкой на свои источники.
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