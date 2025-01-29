Минобороны: бойцы ВС России зашли в тыл к ВСУ и обеспечили прибытие колонны

Русские военнослужащие сорвали засаду бойцов ВСУ, зайдя к ним с тыла.Группа военнослужащих ВС России по командованием капитана Виктора Шалдина зашла в тыл противнику, готовящемуся к нападению из засады на колонну военной техники в зоне спецоперации.