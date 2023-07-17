Захарова: решение об атаке на Крымский мост Киев принимал вместе с США
Решение об атаке на Крымский мост принималось украинскими властями и военными совместно со спецслужбами США и Великобритании.
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Какая разница, кто за этим стоит. Почему распиаренная охрана моста прощелкала клювом нападение, если не сказать грубее. Нам же все уши прожужжали о невозможности диверсий и вот уже вторая. Как сказал незабвенный Виктор Степанович Черномырдин: "Никогда такого не было и вот опять!"
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