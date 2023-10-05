Боня показала губы и нос после пластики

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала внешность после пластической операции. 43-летняя инфлюэнсерша провела в соцсетях прямой эфир, где поделилась результатами хирургического вмешательства.
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