Обрили уже: стали известны условия содержания звезды — "Спартака" Промеса в тюрьме

Игрока "Спартака" обрили в тюрьме, также он пожаловался на холод и шум.Известный футбольный игрок и лидер московского "Спартака" переживает не самые лучшие времена, после того, как его судьба связала с исправительным учреждением в Объединенных Арабских Эмиратах.
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