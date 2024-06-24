Из более восьми тысяч приехавших в регион иностранцев лишь менее полутора тысяч собираются работать.Большая часть мигрантов, приехавших в Россию через пункты пропуска Новосибирской области на прошлой неделе, имеют целью не трудовую деятельность.
Больше половины приехавших в Новосибирск мигрантов оказались нетрудовыми
Комментарии
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АП
Александр Поляничко
8 тысяч заехали, а 40 человек депортировали. Успех на лицо.
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14 час.
АЮ
Александр Юткин
Оказались! Охренеть! Кого адаптируем?! Сколько же наш всевидящий будет лыбится?
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13 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ!
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5 час.
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