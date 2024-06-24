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Больше половины приехавших в Новосибирск мигрантов оказались нетрудовыми

Больше половины приехавших в Новосибирск мигрантов оказались нетрудовыми

Из более восьми тысяч приехавших в регион иностранцев лишь менее полутора тысяч собираются работать.Большая часть мигрантов, приехавших в Россию через пункты пропуска Новосибирской области на прошлой неделе, имеют целью не трудовую деятельность.

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Александр Поляничко
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АЗ
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