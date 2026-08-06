Директор Единого центра поддержки: Ветераны СВО могут получить консультации онлайн в любое время

Теперь совсем необязательно лично ехать за разъяснениями на прием к специалистам центров госуслуг «Мои документы»Онлайн-консультации о поддержке ветеранов специальной военной операции теперь доступны в формате видеосвязи.
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