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Daily Storm

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Директор Единого центра поддержки: Ветераны СВО могут получить консультации онлайн в любое время

Директор Единого центра поддержки: Ветераны СВО могут получить консультации онлайн в любое время

Теперь совсем необязательно лично ехать за разъяснениями на прием к специалистам центров госуслуг «Мои документы»Онлайн-консультации о поддержке ветеранов специальной военной операции теперь доступны в формате видеосвязи.

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