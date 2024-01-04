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“Господь дал Ивлеевой шанс, а она не использовала его и плюнула всем в лицо”, – Шахназаров прокомментировал “голую” вечеринку

“Господь дал Ивлеевой шанс, а она не использовала его и плюнула всем в лицо”, – Шахназаров прокомментировал “голую” вечеринку

Скандал, связанный с “голой вечеринкой”, организованной Настей Ивлеевой, продолжает разрастаться. Крупные рекламодатели уже отказываются от сотрудничества с ней, что приводит к значительным финансовым потерям.

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