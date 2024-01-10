Невероятная переработка старых платков: стильная, практичная и нестандартная идея

Если в шкафу скопилось множество платков и тонких шарфов, не спешите выбрасывать. Переделайте их в новую и нужную вещь, которая ещё послужит вам верой и правдой! Нестандартно, практично разгрузите шкаф с пользой.
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