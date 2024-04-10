На Украине назвали Булгакова украинофобом и «отменили» Сикорского

В Киеве предложили «отменить» Булгакова и Сикорского. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Институт национальной памяти Украины признал Михаила Булгакова «символом российской имперской политики» и «украинофобом», поддерживавшим «белогвардейщину» и «экспансию русского коммунизма».
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