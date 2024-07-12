Жены и подруги полководцев

Уильям Френк Кальдерон. «Четыре королевы, нашедшие спящего Ланселота» В этой статье мы не будем говорить о легендарных амазонках или о скандинавских «девах со щитами», а также о провальных попытках создания чисто женских боевых соединений, вроде Ударного женского батальона Н.
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