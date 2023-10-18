Ученые спрогнозировали тройную эпидемию вирусов

В нынешнем респираторном сезоне ученые ожидают тройную эпидемию вирусов. Об этом рассказала Елена Эсауленко — заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, передает агентство ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии