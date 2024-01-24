Лаврентьев: РФ не видит стремления США по выводу воинского контингента из Сирии

Россия пока не видит, что США намерены вывести свой военный контингент из Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев журналистам, передает ТАСС.
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