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Аргументы недели

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В 2026 году на Кубани по программе «Земский учитель» трудоустроят 28 педагогов

В 2026 году на Кубани по программе «Земский учитель» трудоустроят 28 педагогов

Миллион за переезд   В 2026 году в Краснодарском крае в рамках программы «Земский учитель» планируется трудоустроить двадцать восемь педагогических работников.

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