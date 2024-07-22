Притула и квадратные метры. Как любимца киевских «соросят» квартирный вопрос испортил

Киевские СМИ пишут, что треклятый квартирный вопрос испортил… нет, не булгаковских москвичей, а комика-шоумена в глубоком анамнезе, а ныне патентованного патриота, любимца грантоедской публики, волонтера ВСУ и номинанта на гетманскую булаву и продолжение дела Святослава Вакарчука Сергея Притулу.