Министр спорта Калининградской области посоветовала Талалаеву контролировать свои эмоции

Министр спорта Калининградской области и пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко прокомментировала дисквалификацию главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча за повторное и систематическое оскорбительное поведение в отношении соперников и иных лиц матча по итогам встречи 5-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).