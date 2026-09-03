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Суд штата Мичиган обязал Kalshi продолжать блокировать рынки спортивных прогнозов

Суд штата Мичиган обязал Kalshi продолжать блокировать рынки спортивных прогнозов

Суд штата Мичиган вынес предварительное судебное предписание, обязывающее Kalshi продолжать блокировать доступ жителей штата к контрактам на спортивные события.

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