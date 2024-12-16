СК подключился к истории с нападением собак на школьницу в Карелии

О результатах проверки доложат Александру Бастрыкину Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку после появившихся публикаций о нападении стаи собак на школьницу в Лахденпохье.
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