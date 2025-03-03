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Система мониторинга и аналитики СМИ: что это такое и как она работает?

Система мониторинга и аналитики СМИ: что это такое и как она работает?

Что такое система мониторинга и аналитики СМИ? Система мониторинга и аналитики СМИ — это комплексное решение для отслеживания упоминаний бренда, компании или персоны в различных источниках массмедиа (печатных изданиях, онлайн-ресурсах, социальных сетях и телевидении).

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