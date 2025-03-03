Система мониторинга и аналитики СМИ: что это такое и как она работает?

Что такое система мониторинга и аналитики СМИ? Система мониторинга и аналитики СМИ — это комплексное решение для отслеживания упоминаний бренда, компании или персоны в различных источниках массмедиа (печатных изданиях, онлайн-ресурсах, социальных сетях и телевидении).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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