Царьград

5 839 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В России вдвое выросли траты на патриотическое воспитание

В России вдвое выросли траты на патриотическое воспитание

В заключении депутатов на исполнение бюджета за прошлый год уточняется, что на реализацию федерального проекта "Патриотическое воспитание" в прошлом году из бюджета планировалось потратить 5 млрд рублей, а по факту было направлено 11,4 млрд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх