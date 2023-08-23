В России вдвое выросли траты на патриотическое воспитание

В заключении депутатов на исполнение бюджета за прошлый год уточняется, что на реализацию федерального проекта "Патриотическое воспитание" в прошлом году из бюджета планировалось потратить 5 млрд рублей, а по факту было направлено 11,4 млрд.
В заключении депутатов на исполнение бюджета за прошлый год уточняется, что на реализацию федерального проекта "Патриотическое воспитание" в прошлом году из бюджета планировалось потратить 5 млрд рублей, а по факту было направлено 11,4 млрд.
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