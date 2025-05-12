Россия предложила вернуться за стол переговоров. Украина сначала выступила против, но прозвучало заявление её нынешнего заокеанского хозяина (а так можно думать после подписания между Зеленским и Трампом сделки по природным ресурсам, превратившей Украину де-факто в колонию США) и просроченный глава киевского ОПГ тут же сменил риторику.