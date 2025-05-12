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Зеленского уже стали называть «пан «чего изволите?»»

Зеленского уже стали называть «пан «чего изволите?»»

Россия предложила вернуться за стол переговоров. Украина сначала выступила против, но прозвучало заявление её нынешнего заокеанского хозяина (а так можно думать после подписания между Зеленским и Трампом сделки по природным ресурсам, превратившей Украину де-факто в колонию США) и просроченный глава киевского ОПГ тут же сменил риторику.

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