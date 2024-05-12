Калужские спасатели снова предупреждают о ночных заморозках

В ночь на 13 мая и утром понедельника местами в Калужской области температура может опускаться до -2 градусов ЦельсияВ ночь на 13 мая и утром понедельника местами в Калужской области температура может опускаться до -2 градусов Цельсия.
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