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МГЕР и «Юнармия» подписали соглашение о сотрудничестве по патриотическому воспитанию детей

МГЕР и «Юнармия» подписали соглашение о сотрудничестве по патриотическому воспитанию детей

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. «Молодая Гвардия Единой России», «Юнармия» и «Волонтерская Рота» объединят усилия для организации мероприятий по сохранению и приумножению патриотических и исторических традиций, изучению истории страны и военно-исторического наследия, противодействию экстремизму.

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