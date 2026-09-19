Венгрия расторгнет концессию на €63 млрд, подписанную правительством Орбана

Венгерское правительство объявило о планах аннулировать концессионное соглашение на автодороги стоимостью 63 миллиарда евро, заключенное в период, когда пост премьер-министра занимал Виктор Орбан.
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